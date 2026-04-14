Sorpresi a lanciare pietre lungo la statale 125: denunciati 6 minorenni

Sei minorenni denunciati dai Carabinieri in Gallura per aver lanciato sassi e danneggiato la segnaletica sulla Statale 125

Quella che doveva essere una serata di svago si è trasformata in una denuncia penale per sei adolescenti, sorpresi a compiere atti vandalici lungo la strada statale 125 in Gallura. Durante la notte di domenica, il gruppo di minorenni è stato intercettato dai Carabinieri mentre era intento a sradicare la segnaletica stradale e a lanciare pietre direttamente sulla carreggiata, creando una situazione di estrema insicurezza per chiunque si trovasse a transitare in quel tratto.

L’operazione è stata condotta dai militari della stazione di Loiri Porto San Paolo, intervenuti tempestivamente grazie alla segnalazione di un cittadino. Un automobilista in transito, accortosi della presenza pericolosa dei giovani lungo la strada, ha infatti allertato il numero di emergenza 112. Una volta giunti sul posto, i Carabinieri, con il supporto della sezione radiomobile, hanno colto i ragazzi in flagrante mentre stavano “sradicando i declinatori di margine di carreggiata” e danneggiando deliberatamente la sede stradale.

Le condotte accertate sono state segnalate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Sassari. I sei giovani, tutti identificati, devono ora rispondere di danneggiamento della sede stradale, un reato aggravato dal potenziale pericolo creato per la pubblica incolumità. Al termine delle formalità di rito, i militari hanno provveduto ad affidare i ragazzi ai rispettivi genitori. L’episodio solleva nuovamente il tema del disagio giovanile e dei gravi rischi derivanti da gesti di inciviltà compiuti senza la consapevolezza delle possibili conseguenze tragiche.

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