Codrongianos, perde il controllo dell’auto finendo sul guardrail: gravissima una 47enne

Una donna di 47 anni è in gravissime condizioni a Sassari dopo un incidente sulla SS 131. Sarebbe rimasta ferita alla testa

Si trova attualmente ricoverata in condizioni critiche presso il nosocomio Santissima Annunziata di Sassari una donna di 47 anni, rimasta vittima di un singolare quanto drammatico incidente stradale nella mattinata odierna. Il sinistro si è verificato lungo la strada statale 131, in prossimità del comune di Codrongianos, mentre la conducente procedeva in direzione Sassari. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità, la donna avrebbe improvvisamente smarrito il controllo del veicolo, terminando la propria corsa contro le barriere di protezione laterali.

A destare particolare preoccupazione non è stata l’entità dell’impatto contro il guardrail, che inizialmente appariva di lieve entità, quanto lo stato della conducente al momento dell’arrivo dei soccorsi. Il personale del 118 ha infatti rinvenuto la vittima esanime all’interno dell’abitacolo, nonostante la vettura non presentasse danni strutturali tali da giustificare la gravità delle lesioni. La spiegazione potrebbe risiedere nel carico trasportato: all’interno dell’auto sono state rinvenute diverse bombole di azoto liquido, di cui una risultava aperta.

L’ipotesi principale al vaglio degli inquirenti suggerisce che la donna possa essere stata colpita violentemente al capo da uno dei contenitori che, stando ai rilievi, “non erano fissate” all’interno del mezzo. L’urto contro la barriera stradale avrebbe proiettato le bombole all’interno dell’abitacolo con estrema forza. La paziente è stata trasferita d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale sassarese, dove i medici stanno facendo il possibile per stabilizzarne il quadro clinico, apparso subito estremamente complesso a causa dei traumi riportati.

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