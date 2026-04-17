2025 record per il comune di Cagliari: incassati 7,1 milioni di euro dalle multe

Cagliari è il comune sardo con il record di multe nel 2025: 7,1 milioni di euro incassati; seguono Sassari, Oristano, Nuoro e Carbonia

Il 2025 si è chiuso con un bilancio record per le casse comunali sarde grazie alle sanzioni per violazioni del Codice della Strada. Secondo un’analisi condotta da Facile.it sui dati del sistema Siope, Cagliari si conferma la “capitale” delle multe nell’Isola, avendo incassato ben 7,1 milioni di euro. Il capoluogo regionale distanzia nettamente gli altri centri principali della Sardegna, incidendo pesantemente sul totale dei capoluoghi che, complessivamente, hanno raccolto oltre 11,2 milioni di euro, segnando un incremento del 50% rispetto all’anno precedente.

Nella graduatoria regionale dei capoluoghi di provincia, alle spalle di Cagliari si posiziona Sassari con un incasso di 2,2 milioni di euro, seguita da Oristano con 1,1 milioni. Più distaccate le restanti città: Nuoro ha registrato proventi per 647mila euro, mentre Carbonia chiude la classifica con “appena” 242mila euro. L’analisi diventa ancora più interessante se si osserva il dato pro capite (il rapporto tra incassi e numero di residenti): anche in questo caso Cagliari domina con una media di 48 euro per abitante, seguita da Oristano (36 euro) e Nuoro (19 euro).

Una menzione speciale va ai piccoli comuni con meno di 5.000 residenti, dove emergono dati sorprendenti. In vetta alla classifica regionale si posiziona Monastir: il comune, nonostante conti meno di 5.000 abitanti, ha incassato oltre 2,9 milioni di euro, una cifra sproporzionata rispetto alla popolazione che si spiega probabilmente con la presenza di importanti arterie stradali (come la SS 131) nel suo territorio. Seguono nella “top 3” dei piccoli centri le località turistiche di Villasimius (428mila euro) e Castiadas (308mila euro), dove l’afflusso di visitatori durante la stagione estiva incide in modo determinante sul numero di contravvenzioni elevate.

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