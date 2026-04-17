Dramma a Siniscola, si attende l’autopsia sul cadavere ritrovato

Un inquietante ritrovamento ha scosso la tarda mattinata di oggi a Siniscola, dove il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto all’interno di un capannone industriale in disuso. La struttura, situata nella zona industriale del paese e abbandonata da diversi anni, è diventata teatro di un vero e proprio giallo. La scoperta è avvenuta quasi per caso, mentre alcuni operai erano impegnati in un intervento di manutenzione e sfalcio della vegetazione nelle aree esterne del lotto.

A far scattare l’allarme è stato un forte odore proveniente dall’interno dell’edificio, che ha spinto i lavoratori a controllare i locali fatiscenti. Una volta varcata la soglia, si sono trovati di fronte ai resti dell’uomo, il cui cadavere appariva già in avanzato stato di decomposizione, segno che il decesso potrebbe risalire a diverse settimane, se non mesi fa. Gli operai hanno immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno isolato l’intero perimetro.

Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti del Commissariato di Siniscola, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Poco dopo, per i rilievi tecnici necessari, è arrivata da Nuoro la Polizia Scientifica. Gli esperti hanno lavorato a lungo all’interno del capannone per cristallizzare la scena e raccogliere elementi utili all’identificazione della vittima e alla ricostruzione della dinamica del decesso. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, dal malore fatale all’evento violento, anche se sarà solo l’esame medico-legale a fornire risposte certe sulle cause e sulla datazione esatta della morte.

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