Tregua per la Brigata Sassari, cessate il fuoco di 10 giorni tra Libano e Israele

Entra in vigore la tregua di 10 giorni tra Israele e Libano mediata dagli USA. Denunciato attacco israeliano contro un'ambulanza nel Sud del Libano: ci sono vittime

Nella notte tra il 16 e il 17 aprile è scattato ufficialmente un cessate il fuoco temporaneo tra Israele e Libano. L’accordo, raggiunto grazie alla complessa mediazione diplomatica degli Stati Uniti, prevede una tregua della durata di 10 giorni, con la speranza di trasformare questa pausa nei combattimenti in uno spiraglio per avviare negoziati di più ampio respiro. La notizia riguarda da vicino anche l’Italia e la Sardegna: nell’area interessata dai conflitti opera infatti la Brigata Sassari, attualmente al comando della missione Unifil, impegnata nel monitoraggio della linea di confine e nel mantenimento della pace.

Tuttavia, la fragilità del cessate il fuoco è emersa prepotentemente a poche ore dalla sua attivazione. Secondo quanto riportato dalla testata libanese Lebanon 24, si sarebbero già verificate gravissime violazioni. Le forze israeliane avrebbero aperto il fuoco con mitragliatrici e sferrato un colpo di artiglieria contro il team di un’ambulanza dell’Autorità Sanitaria Islamica nel villaggio di Kunin, situato nel governatorato di Nabatieh, nel Libano meridionale. L’attacco avrebbe causato delle vittime tra il personale sanitario, mettendo immediatamente a rischio la tenuta della tregua appena siglata.

L’episodio di Kunin rappresenta un segnale allarmante per la comunità internazionale e per i contingenti di pace presenti sul territorio. Nonostante l’impegno formale per una sospensione delle ostilità di dieci giorni, la situazione sul terreno resta estremamente volatile. La missione Unifil, con i militari della Brigata Sassari in prima linea, continua a presidiare le posizioni in un clima di massima allerta, mentre i mediatori internazionali lavorano freneticamente per evitare che i singoli scontri possano innescare una nuova escalation e far naufragare definitivamente il tentativo di dialogo.

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