San Vero Milis, sbanda e finisce sul guardrail abbattendolo: un ferito in ospedale

Un violento incidente stradale si è verificato nel cuore della notte lungo la strada provinciale 10, nel tratto che collega San Vero Milis a Riola Sardo. Un automobilista, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso improvvisamente il controllo della propria vettura, dando il via a una carambola terminata contro le barriere di protezione. L’impatto è stato estremamente violento: l’auto ha abbattuto circa dieci metri di guardrail, rimanendo quasi sventrata sul lato del conducente.

I soccorsi sono scattati immediatamente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Oristano, che hanno messo in sicurezza l’area e il mezzo incidentato, e il personale sanitario del 118. L’automobilista, nonostante i danni ingenti riportati dal veicolo, è stato estratto cosciente e ha ricevuto le prime cure sul posto prima di essere trasferito d’urgenza presso il Pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano. Fortunatamente, secondo le prime informazioni mediche, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, mentre il servizio di soccorso stradale ha lavorato diverse ore per rimuovere i rottami e ripristinare la sicurezza della carreggiata, pesantemente danneggiata dal cedimento della barriera protettiva. Restano da chiarire le cause della sbandata, tra le quali non si escludono un colpo di sonno o la presenza di un ostacolo improvviso sul manto stradale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it