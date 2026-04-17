Cagliari, 1.200Kg di pesce non tracciato e mal conservato: scatta il sequestro

Maxi operazione di Guardia Costiera e Finanza: sequestrati 1.200 kg di pesce senza etichette e sigilli a uno stabilimento abusivo

Una massiccia operazione congiunta tra la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza di Cagliari ha portato al sequestro di oltre 1.200 kg di prodotti ittici non conformi e alla chiusura di uno stabilimento di stoccaggio in provincia di Cagliari. L’intervento, mirato a garantire la tracciabilità del pescato e a tutelare il marchio “Made in Italy”, ha permesso di individuare una ditta che deteneva merce priva delle etichette obbligatorie previste dalle direttive europee, rendendo impossibile risalire all’origine o alla zona di cattura del pesce.

Il controllo, coordinato dalla Direzione Marittima e dal Reparto Operativo Aeronavale delle Fiamme Gialle, si è avvalso della collaborazione dei medici del Servizio Igiene Alimentare (SIAOA) dell’ASL di Cagliari e della Polizia Municipale di Quartu Sant’Elena. Oltre alla mancanza di tracciabilità, i militari hanno riscontrato criticità nelle modalità di conservazione degli alimenti e pesanti irregolarità di natura sanitaria ed edilizia riguardanti la struttura stessa. Per questo motivo, l’intero stabilimento è stato posto sotto sequestro cautelare in attesa del ripristino delle condizioni di idoneità previste dalla legge.

Le gravi violazioni amministrative contestate al titolare della società hanno fatto scattare pesanti sanzioni pecuniarie. A seguito delle analisi condotte dal personale dell’ASL, l’ingente quantitativo di pesce sequestrato è stato dichiarato non idoneo al consumo umano a causa dei potenziali rischi per la salute pubblica derivanti dalla cattiva conservazione e dalla provenienza incerta. Tutto il pescato sarà ora avviato alla distruzione, sottraendo così al mercato nero un carico che avrebbe potuto alimentare circuiti di ristorazione o vendita al dettaglio privi di garanzie per i consumatori.

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