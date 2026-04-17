Quartu al voto, Porcu lancia la sfida: “Vogliamo un cambio di passo”

In vista delle elezioni amministrative del 7 e 8 giugno, prende forma la proposta politica di Marco Porcu, candidato sindaco per Quartu Sant’Elena. Sostenuto da una coalizione di centrodestra, civica e autonomista che comprende ben 12 liste (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Riformatori, Sardegna al Centro 2020, Alleanza Sardegna, Sardegna Forte, Movimento per Quartu, Centrodestra per Flumini, Liberali Sardi Autonomisti e alle liste civiche Terra e Tradizione e Futura) Porcu ha presentato oggi ufficialmente la propria candidatura.

Durante l’incontro con cittadini e simpatizzanti al Poetto di Quartu, il candidato ha illustrato la visione per il futuro della terza città della Sardegna, sottolineando la necessità di una svolta. “Cambiamo passo” è il messaggio rivolto ai cittadini, accompagnato dalla volontà di superare una gestione amministrativa ritenuta dal centrodestra insufficiente ad affrontare le sfide attuali. “Non bastano più l’ordinaria amministrazione e la gestione del presente. Servono idee nuove, prospettive diverse”, ha dichiarato.

Porcu si presenta alla guida di un’alleanza ampia, che ha definito come compatta e coerente. “Io sono il rappresentante di una coalizione unita, ma soprattutto omogenea”, ha affermato, evidenziando anche l’elemento anagrafico alla base della sua candidatura. “Scegliendo me la coalizione ha deciso per una rottura generazionale e lo ha fatto con estremo coraggio”.

Al centro del programma politico vi sono 4 criteri guida, “che danno senso e coerenza a ogni scelta che la coalizione sta definendo”, ha spiegato Porcu. I punti cardine riguardano la valorizzazione della bellezza urbana come diritto civico, una pianificazione moderna e funzionale del territorio, il rilancio della cultura e dei grandi eventi come elementi identitari e lo sviluppo economico come leva per contrastare l’emigrazione giovanile.

Nel dettaglio, il candidato ha evidenziato le criticità legate a strumenti urbanistici ormai superati, sottolineando la necessità di aggiornare la pianificazione cittadina per favorire nuovi spazi di crescita e risolvere problematiche storiche, soprattutto nelle periferie. Ampio spazio anche al tema culturale, con la constatazione di un lungo periodo privo di eventi di rilievo e la volontà di rilanciare il settore come motore di sviluppo e identità.

Infine, Porcu ha posto l’accento sulla necessità di creare opportunità economiche capaci di trattenere giovani e competenze sul territorio, valorizzando le risorse naturali, storiche e paesaggistiche della città.

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