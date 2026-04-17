La Dea bendata bacia Porto Torres: vinti oltre 26.000€ al SuperEnalotto

La fortuna fa tappa a Porto Torres. Il concorso del SuperEnalotto di giovedì 16 aprile 2026 ha regalato un’importante vincita nella provincia di Sassari. Un fortunato giocatore è riuscito a centrare un “5” da 26.606,28 euro, sfiorando per un solo numero il jackpot milionario. La schedina vincente è stata giocata presso l’Eni Café situato lungo la Strada Statale 131, al chilometro 233.

Nonostante la vincita non sia tra le più alte registrate nell’Isola, conferma il momento positivo per i giocatori sardi. Nel frattempo, la caccia al colpo grosso continua: l’ultimo “6” risale ormai a quasi un anno fa, quando il 22 maggio 2025 furono vinti 35,4 milioni di euro a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Da allora, il montepremi ha continuato a crescere vertiginosamente, raggiungendo cifre da capogiro che attirano l’attenzione dei media internazionali.

Per la prossima estrazione, in programma venerdì 17 aprile, il jackpot sale a 150,8 milioni di euro. Si tratta attualmente del premio più alto al mondo tra le lotterie attive, una cifra che promette di scatenare una vera e propria febbre del gioco in tutta Italia. Mentre a Porto Torres si festeggia il nuovo “5”, l’intera nazione guarda con trepidazione ai prossimi numeri estratti, sognando di sbancare il montepremi record.

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