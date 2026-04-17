Cagliari, Giulini: “Nuovi soci persone in gamba e con risorse. Stadio? Speriamo a giugno”

Tommaso Giulini, numero uno del Cagliari, ha parlato di varie tematiche tra cui l’innesto in società dei nuovi soci, del nuovo stadio e di mister Pisacane, nel giorno della sfida alla capolista Inter allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Sui nuovi soci: “L’importante è andare d’accordo, avere il rispetto delle parti, rinforzare il club. Abbiamo in mano il progetto per il nuovo stadio che richiederà competenze e soldi. Loro hanno la capacità di accompagnarci in questo percorso, era importante per me avere accanto persone in gamba e con risorse economiche”, dichiara Giulini a La Gazzetta dello Sport.

Nuovo stadio: “Si tratta di un investimento privato molto significativo per un’opera pubblica in concessione che rimarrà tale, pensare di fare oggi questo tipo di investimento in un momento tanto critico fa capire quanto sia complicato e non scontato. Chi ha a cuore il futuro e lo sviluppo del territorio deve sostenere il piano. Noi ci siamo e ci aspettiamo che a giugno si vada finalmente in gara come previsto e promesso”.

Su Pisacane: “I due aspetti principali sono i suoi valori umani che conosco profondamente da oltre 10 anni e poi i valori sul campo, il sacrificio, la cattiveria, l’abnegazione, le letture tattiche, doti che spero di vedere a San Siro. Una volta conquistata la salvezza, con questo progetto, sarebbe la cosa più sbagliata cambiare”.

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