In Evidenza Caro carburanti, Aeroitalia: “Per la Sardegna nessuna criticità, garantita la continuità”

Caro carburanti, Aeroitalia: “Per la Sardegna nessuna criticità, garantita la continuità”

L'AD di Aeroitalia Gaetano Intrieri rassicura sulla continuità territoriale sarda: "Nessuna interruzione dei voli, serve una cabina di regia con il Ministero"

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Redazione Cagliaripad
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Le garanzie sui collegamenti aerei da e per l’Isola restano solide. A confermarlo è Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia, intervenuto durante la trasmissione “10 minuti” condotta da Nicola Porro su Rete 4. Nonostante le turbolenze che a tratti interessano il sistema del trasporto aereo nazionale, Intrieri ha rassicurato i cittadini sardi: “Per quanto riguarda i collegamenti con la Sardegna, non si prevedono criticità: la continuità territoriale sarà garantita senza interruzioni”.

Secondo l’AD del vettore, la sinergia istituzionale è già in moto per blindare il diritto alla mobilità. La Regione Sardegna e il Ministero dei Trasporti si stanno attivando per assicurare il servizio pubblico e favorire i flussi aerei. Tuttavia, per Intrieri, la gestione delle emergenze non può prescindere da un metodo di lavoro strutturato: “Riteniamo necessario un confronto immediato: serve una cabina di regia che consenta di valutare con chiarezza l’effettiva entità del problema e individuare le misure più adeguate”.

L’obiettivo dichiarato è quello di tutelare la coesione territoriale e la competitività del Paese attraverso un dialogo “concreto e trasparente”. Aeroitalia ha ribadito la propria disponibilità a sedersi al tavolo delle trattative per trovare soluzioni condivise che mettano al centro l’interesse degli utenti: “Aeroitalia è pronta a fare la propria parte, in uno spirito di piena collaborazione, nell’interesse degli utenti e dell’intero sistema del trasporto aereo italiano”, ha concluso Intrieri, sottolineando il ruolo strategico della compagnia nel panorama dei voli nazionali.

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