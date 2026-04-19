Furto di gasolio sventato a Santadi, arrestato un 44enne

Tentativo di furto interrotto nella notte nelle campagne del basso Sulcis, dove i Carabinieri hanno arrestato un uomo sorpreso mentre sottraeva carburante da un generatore elettrico.

L’episodio è avvenuto in località Is Toneddus, nel territorio di Santadi, durante un servizio di controllo del territorio. I militari della locale Stazione, supportati dai colleghi di Narcao, hanno notato una luce sospetta provenire dall’area di un’azienda. Insospettiti dalla presenza anomala, si sono avvicinati con cautela per verificare la situazione.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno sorpreso un 44enne del luogo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, mentre stava prelevando gasolio dal serbatoio di un generatore. L’intervento immediato ha permesso di bloccarlo sul momento e di recuperare sia il carburante già sottratto sia gli strumenti utilizzati per il prelievo.

Il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre per l’uomo sono scattate le manette con l’accusa di furto aggravato. Dopo le formalità di rito eseguite presso la caserma, l’arrestato è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che dovrà ora valutare la sua posizione e definire le eventuali responsabilità.

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