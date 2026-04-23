Cagliari, sorpreso a rubare in un negozio di viale Monastir: 27enne arrestato

Un tentativo di furto all’interno di un esercizio commerciale in viale Monastir si è concluso con l’arresto di un giovane di 27 anni. L’operazione è stata portata a termine dai Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale di Cagliari, intervenuti dopo una segnalazione partita direttamente dal titolare dell’attività.

L’uomo, un cittadino di origini rumene già noto alle forze di polizia, era stato notato mentre si aggirava con fare sospetto tra le corsie del punto vendita. Il proprietario lo aveva visto occultare diversi articoli all’interno di uno zaino, allertando immediatamente il 112. I militari, giunti sul posto in pochi istanti, sono riusciti a intercettare il 27enne proprio mentre cercava di varcare l’uscita per darsi alla fuga.

Durante la perquisizione, all’interno dello zaino sono stati rinvenuti numerosi prodotti per la cura della persona. Il valore della merce è stato stimato in alcune centinaia di euro; l’intera refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al titolare del negozio.

Al termine delle formalità di rito presso la caserma, il giovane è stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima previsto per la mattinata odierna.

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