Esame di guida per la patente: Sassari prima in Italia per numero di bocciati

Prendere la patente a Sassari sta diventando una vera e propria impresa. Secondo i dati del dossier ministeriale relativo al 2025, la provincia sarda si attesta al primo posto in Italia per numero di bocciati, confermandosi il territorio più difficile in assoluto per chi aspira a mettersi al volante.
A livello nazionale, su oltre 2,2 milioni di candidati, sono stati circa 618.000 i respinti: un aspirante conducente su quattro non supera l’esame, segnando il peggior risultato degli ultimi sedici anni. Tuttavia, la severità degli esaminatori sassaresi supera di gran lunga la media: nel territorio il tasso di bocciatura raggiunge la soglia record del 39,77%. Sassari guida questa particolare classifica del rigore, seguita da Cagliari e Ravenna, rendendo la Sardegna l’isola meno “generosa” per i neo-patentati.
L’analisi rivela una selezione drastica in entrambe le fasi del test:
Teoria: In linea con il dato nazionale, lo scoglio dei quiz rimane altissimo (quasi il 40% di bocciati).
Pratica: È qui che Sassari segna la differenza più netta. Mentre in diverse province del Mezzogiorno i respinti alla guida sono quasi inesistenti, nel sassarese ben il 36% dei candidati fallisce la prova su strada.
Il dato fotografa una disparità geografica evidente tra Nord e Sud del Paese e pone Sassari al vertice di un sistema di valutazione estremamente selettivo, che non concede sconti a chi commette errori durante le manovre o nella conoscenza del codice della strada.
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