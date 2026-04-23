Province Città Metropolitana Quartu, rimossi tre chilometri di reti da pesca abusive al Margine Rosso

Quartu, rimossi tre chilometri di reti da pesca abusive al Margine Rosso

Blitz dei Carabinieri Subacquei a Quartu Sant'Elena: rimossi 3 km di reti da pesca illegali e pericolose per la navigazione

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Redazione Cagliaripad
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Prosegue senza sosta l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari nella salvaguardia dell’ecosistema marino e nella lotta alle cosiddette “reti fantasma”. Dopo le recenti operazioni di bonifica nel Golfo degli Angeli e nell’Area Marina Protetta di Villasimius, i militari del Nucleo Subacquei sono tornati in azione nella mattinata odierna lungo il litorale di Quartu Sant’Elena.

Durante le immersioni di monitoraggio, i sommozzatori dell’Arma hanno individuato un imponente sistema di sbarramento sommerso: circa tre chilometri di reti da pesca risultate completamente abusive. Le attrezzature erano state posizionate sui fondali in totale violazione delle norme di sicurezza e di settore:

Assenza di segnalazione: Le reti erano prive delle boe di superficie, rappresentando un grave pericolo per la sicurezza della navigazione.

Mancanza di tracciabilità: I dispositivi erano sprovvisti dei codici identificativi obbligatori per legge.

L’ingente quantitativo di materiale è stato immediatamente rimosso per interrompere il danno all’ambiente marino, dove le reti continuavano a intrappolare la fauna ittica in modo indiscriminato. Il materiale sequestrato è stato messo in sicurezza in attesa dello smaltimento, mentre l’Autorità Amministrativa competente è stata informata per l’avvio delle procedure legali e l’eventuale individuazione dei responsabili.

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