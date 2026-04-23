Cagliari-Atalanta, arbitra Sacchi: i precedenti

Sarà Juan Luca Sacchi, della sezione di Macerata, a dirigere la sfida tra Cagliari e Atalanta, valida per la 34ª giornata di Serie A 2025/2026. Il match è in programma lunedì 27 aprile alle ore 18:30 e rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre in questa fase decisiva della stagione.

Ad affiancare il direttore di gara ci saranno gli assistenti Valerio Vecchi e Davide Moro, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto da Davide Di Marco. In sala VAR sono stati designati Valerio Marini come VAR e Michael Fabbri come AVAR.

I precedenti con il Cagliari

Sono 8 i precedenti tra il Cagliari e Sacchi. Il bilancio sorride ai rossoblù, che sotto la sua direzione hanno ottenuto 4 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte.

L’ultimo ko in campionato risale al 3 novembre, con la sconfitta per 2-0 contro la Lazio. Più recente, invece, l’eliminazione in Coppa Italia del 3 dicembre, arrivata ai calci di rigore contro il Napoli.

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