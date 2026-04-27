Santa Giusta, straziante ultimo saluto ad Alessio Porcu: basilica gremita

Il silenzio della Basilica di Santa Giusta è stato rotto oggi dal rombo sommesso delle motociclette e da un applauso lungo e straziante. La comunità si è fermata per l’ultimo saluto ad Alessio Porcu, il giovane di 25 anni che ha perso la vita sabato sera in un tragico incidente stradale, dopo aver impattato contro un palo della rete telefonica mentre era in sella alla sua

La Basilica non è riuscita a contenere la marea di persone arrivata per rendere omaggio a un ragazzo descritto da tutti come solare e pieno di vita. In prima fila, oltre ai familiari distrutti dal dolore, c’erano gli amici di sempre e i colleghi di Poste Italiane, che hanno partecipato alla cerimonia indossando la divisa aziendale, un segno di profondo rispetto per il giovane.

All’uscita del feretro dal sagrato, l’atmosfera si è fatta carica di emozione: il rombo dei motori: Gli amici centauri hanno voluto salutare Alessio facendo ruggire le proprie moto, la passione che lo accompagnava da sempre. Il volo dei palloncini: Decine di palloncini bianchi e blu sono stati liberati nel cielo, accompagnati da un lungo applauso che ha unito l’intera piazza in un unico abbraccio.

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