Dermatite bovina, nuovo focolaio a Ballao: a rischio i buoi per Sant’Efisio

Nuovo focolaio di dermatite bovina a Ballao: restrizioni nel Sud Sardegna e rischio stop ai buoi per la Festa di Sant’Efisio

Nuovo caso di dermatite nodulare bovina nel Sud Sardegna. Dopo i precedenti episodi registrati nel Sarrabus, il virus è stato individuato in un allevamento di Ballao. Si tratta del quarto focolaio confermato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo, centro di riferimento nazionale. I casi precedenti erano stati rilevati tra Muravera (due episodi, di cui uno non più conteggiato) e Villaputzu.

Secondo il bollettino epidemiologico veterinario nazionale, il bilancio complessivo parla di 6 capi infetti, 2 morti e 179 abbattuti in applicazione delle normative europee.

L’individuazione del nuovo focolaio comporta l’attivazione di rigide misure sanitarie, tra cui limitazioni alla movimentazione degli animali in un raggio di circa 50 chilometri dall’area colpita. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione per contenere la diffusione della malattia.

A rischio i buoi per Sant’Efisio

Le conseguenze potrebbero riflettersi anche sulla tradizione: è infatti a rischio la partecipazione dei buoi alla Festa di Sant’Efisio, in programma il 1° maggio. L’evento, tra i più importanti dell’isola, richiama ogni anno migliaia di visitatori e media internazionali. A breve è attesa l’ufficializzazione delle decisioni, ma l’assenza degli animali nei cortei appare sempre più probabile alla luce delle restrizioni sanitarie.

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