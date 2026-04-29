Province Oristano Sant’Antioco, auto in fiamme nella notte: danni anche a un’abitazione

Sant’Antioco, auto in fiamme nella notte: danni anche a un’abitazione

Auto distrutta dalle fiamme a Sant’Antioco nella notte: intervento dei Vigili del fuoco, nessun ferito ma danni a un’abitazione

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Redazione Cagliaripad
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Intervento nella notte da parte dei Vigili del fuoco a Sant’Antioco, dove un’autovettura in sosta è stata completamente distrutta dalle fiamme in via Manno.

L’allarme è scattato durante le ore notturne, quando la squadra del distaccamento di Carbonia è intervenuta per domare l’incendio che aveva già avvolto l’intero veicolo. All’arrivo sul posto, i Vigili del fuoco hanno delimitato la zona e spento le fiamme, evitando che il rogo potesse estendersi ad altre strutture vicine. Le operazioni hanno consentito di contenere i danni, che hanno interessato solo in maniera lieve la facciata di un’abitazione adiacente.

Fortunatamente non si registrano persone coinvolte nell’episodio. Il tempestivo intervento dei soccorritori si è rivelato determinante per scongiurare conseguenze più gravi. Sono stati avviati gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio, al momento ancora in fase di verifica.

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