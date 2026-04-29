Amministrative, Sinistra Futura al Campo largo: “No alleanze ambigue”

Si avvicina l’appuntamento con le elezioni amministrative in Sardegna, in programma il 7 e l’8 giugno, che coinvolgeranno numerosi Comuni dell’isola, tra cui centri rilevanti come Guspini, Porto Torres, Quartu Sant’Elena e Tempio Pausania.

Il voto rappresenta un passaggio significativo non solo per le singole realtà locali, ma anche per gli equilibri politici regionali. Le amministrazioni di questi territori, infatti, rivestono un ruolo strategico per il tessuto economico e sociale dell’intera Sardegna. Nel dibattito politico si inserisce la presa di posizione di Sinistra Futura, i cui segretari provinciali evidenziano la difficoltà nel ricostruire un fronte progressista unitario nei Comuni chiamati al voto.

“Non si è riusciti a riproporre quell’alleanza progressista che, alle ultime elezioni regionali, è riuscita a sconfiggere il pensiero eversivo, ispirato a logiche legate a poteri forti e interessi trasversali, e a contribuire alla vittoria di Alessandra Todde e del suo programma al quale Sinistra Futura ha convintamente aderito con apporto di idee, progetti e valori forti” scrive il partito in una nota.

Nel comunicato viene richiamato anche l’esito del referendum del 22 e 23 marzo, interpretato come un segnale politico chiaro. Per Sinistra Futura, quel risultato rafforza la necessità di proseguire su una linea coerente, evitando alleanze ritenute contraddittorie o poco trasparenti.

“Per queste ragioni, nei comuni interessati dalle prossime amministrative, stiamo lavorando per costruire coalizioni progressiste con chi condivide le nostre idee scevre da alleanze spurie o falsi civismi tesi. Consentendo in tal modo a chi è stato sconfitto alle scorse regionali di rientrare nel governo dei territori contro il volere della volontà popolare”.

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