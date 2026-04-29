Folle inseguimento nella notte tra Monserrato e Selargius, un arresto

Si è conclusa con la convalida dell’arresto e una condanna a 7 mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena, la vicenda che ha visto protagonista un 25enne di Selargius, fermato dopo una pericolosa fuga notturna nell’hinterland di Cagliari.

I fatti risalgono alla scorsa notte, quando i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Quartu Sant’Elena, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno intercettato un’auto lanciata a forte velocità lungo la Strada Provinciale 8, in località Terr’e Teula, nel territorio di Monserrato.

All’alt imposto dai militari, il conducente non si è fermato, accelerando ulteriormente e dando così avvio a un inseguimento ad alta velocità. Durante la fuga, il giovane ha adottato una condotta di guida estremamente pericolosa, con manovre azzardate che hanno messo a rischio l’incolumità degli altri automobilisti e degli stessi carabinieri.

L’inseguimento si è concluso a Selargius, dove il 25enne si è fermato nei pressi della propria abitazione ed è stato immediatamente bloccato. Dagli accertamenti è emerso anche che il giovane era alla guida senza patente, in condizione di recidiva.

Arrestato, è stato posto ai domiciliari e successivamente condotto davanti all’autorità giudiziaria per il rito direttissimo. L’udienza si è chiusa con il patteggiamento: 7 mesi di reclusione, con pena sospesa.

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