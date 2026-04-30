Cagliari, Pavoletti operato al ginocchio | Le condizioni di Mendy e Borrelli

Finale di stagione con notizie non liete in casa Cagliari, riguardanti l’infermeria. Il capitano Leonardo Pavoletti è stato sottoposto ad un intervento in artroscopia del ginocchio sinistro, presso la clinica Villa Stuart di Roma.

Quella che con ogni probabilità è stata la sua ultima stagione con la maglia del Cagliari si è di conseguenza chiusa anzitempo. L’operazione eseguita dal professor Pier Paolo Mariani, alla presenza dal responsabile sanitario del Club, Marco Scorcu, è riuscita perfettamente.

Per quanto riguarda Paul Mendy e Gennaro Borrelli, usciti per problemi muscolari nella gara contro l’Atalanta è arrivato il bollettino. Sospiro di sollievo per il giovane attaccante 19enne che ha riportato solo un affaticamento alla coscia sinistra; per Borrelli gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra.

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