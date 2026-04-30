Anno scolastico 2026/2027 in Sardegna: prima campanella il 16 settembre

La Giunta regionale della Sardegna, su proposta dell’assessora della Pubblica Istruzione Ilaria Portas, ha ufficialmente approvato il calendario scolastico per l’annualità 2026-2027. La programmazione riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio isolano.
La “campanella” di inizio anno suonerà per tutti gli studenti mercoledì 16 settembre 2026. Il percorso di studi si concluderà invece l’8 giugno 2027 per le scuole primarie e secondarie, mentre le scuole dell’infanzia prolungheranno le attività fino al 30 giugno 2027.
Il calendario prevede complessivamente 204 giorni di lezione. Tale numero scenderà a 203 nel caso in cui la festa del Santo Patrono del comune di appartenenza cada in un giorno lavorativo della settimana.
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