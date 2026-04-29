Bologna-Cagliari, arbitra Crezzini: un solo precedente, amaro, con i rossoblù

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Fontemurato e Biffi, IV uomo Galipò, al Var Gariglio e Assistente Var Ghersini

L’Associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 35a giornata del campionato di Serie A 2025/2026. A dirigere il match dello stadio Renato Dall’Ara tra Bologna e Cagliari, in programma per domenica 3 maggio alle ore 12:30, sarà il sig. Valerio Crezzini della sezione di Siena.

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Fontemurato e Biffi, IV uomo Galipò, al Var Gariglio e Assistente Var Ghersini.

Per Crezzini un solo precedente con il Cagliari che risale al 29 settembre 2025, sempre nel campionato in corso, nel match dell’Allianz Stadium contro la Juventus in cui la squadra isolana uscì sconfitta per 2-1.

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