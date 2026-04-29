Nubifragio con grandine su Ozieri, allagamenti e blackout

Una violenta ondata di maltempo ha colpito nel tardo pomeriggio di oggi il Nord Sardegna, con effetti particolarmente intensi nel territorio di Ozieri, epicentro di un nubifragio accompagnato da grandine e forti raffiche di pioggia.

Intorno alle 17, in appena 30 minuti, sono caduti fino a 44 millimetri di pioggia, provocando allagamenti diffusi nelle strade del centro abitato e disagi alla circolazione. Alcuni seminterrati sono stati invasi dall’acqua, mentre si sono registrati anche blackout alla rete elettrica.

Il maltempo ha interessato anche altre aree del Sassarese e della Gallura, seppur con minore intensità rispetto a quanto registrato a Ozieri. Temporali e rovesci si sono infatti estesi a diversi comuni della zona.

A documentare l’evento è stato il meteorologo Rai Matteo Tidili, che sui social ha postato un video dell’evento.

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