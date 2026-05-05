Cagliari a +9 dalla Cremonese ma non ancora salvo: ecco cosa dice il regolamento

Con la sconfitta della Cremonese, nel posticipo della 35esima giornata contro la Lazio, il Cagliari si porta a +9 punti in classifica dal terzultimo grazie al pareggio per 0-0 in casa del Bologna, ma, a 3 giornate dalla fine del campionato, la salvezza non è ancora matematica.

Se fino a qualche anno fa i rossoblù, in questa situazione, sarebbe stati aritmeticamente certi di un posto nella prossima Serie A grazie al vantaggio negli scontri diretti con i grigiorossi, questo non sarà così in questo campionato.

Il regolamento dice che, qualora due squadre (17esima e 18esima) arrivassero a fine punti al termine della stagione non verranno considerati gli scontri diretti ma verrà disputato uno spareggio, andata e ritorno, tra le due compagini, dove la seconda gara sarà in casa della miglior posizionata in classifica.

Per ottenere dunque la certezza della matematica salvezza il Cagliari dovrà vincere o pareggiare nella gara di sabato contro l’Udinese, oppure qualora la Cremonese non ottenesse i 3 punti contro il Pisa, anche una sconfitta contro i friulani premierebbe i rossoblù.

Nell’eventualità che, al termine della stagione, fossero 3 o più squadre a ritrovarsi con lo stesso punteggio, non si procederà con lo spareggio ma verrà stilata la classifica avulsa che terrà conto degli scontri diretti tra i club in questione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it