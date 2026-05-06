Mbappé, bufera dopo il soggiorno a Cagliari: i tifosi lo vogliono via da Madrid

I tifosi madridisti non hanno gradito il suo soggiorno a Cagliari da "infortunato" e via social spopolano le scritte "Fuera Mbappé"

Nelle ultime ore si sta scatenando una vera e propria bufera mediatica intorno all’attaccante francese del Real Madrid Kylian Mbappé, con i tifosi madridisti infuriati verso di lui via social.

Mbappé, negli scorsi giorni, ha soggiornato a Cagliari in compagnia della fidanzata Ester Exposito e in poche ore le immagini sono diventate virali; l’attaccante non si trovava in Spagna per via di un infortunio che non gli ha permesso di prendere parte agli ultimi impegni della squadra, ma questo allontanamento dalla capitale iberica non è piaciuto ai tifosi blancos.

Sui social stanno spopolando le scritte “Fuera Mbappé” e “Mbappé out” con la tifoseria che lo vorrebbe lontano dal Real Madrid dopo questa breve “fuga” in Sardegna non gradita. Anche il tecnico del Real, Alvaro Arbeloa, si è espresso in merito in maniera molto diplomatica: “Non esiste giocatore più grande del Real Madrid, i giocatori devono capire cosa rappresenta questo club”.

Addirittura sarebbe stata creata una petizione, arrivata già ad oltre un milione e mezzo di firme, per promuovere l’addio del calciatore dal club più titolato al mondo.

Insomma, il breve soggiorno a Cagliari del campione francese, tra lo stupore di decine di persone incredule nel vederlo nel capoluogo isolano, potrebbe creargli diversi grattacapi a livello professionale.

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