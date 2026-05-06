Iglesias, quattro gattini salvati: si trovavano incastrati in un contro soffitto

Un pomeriggio di intensa mobilitazione per la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias, chiamata a intervenire nella zona industriale cittadina per un’operazione di soccorso non convenzionale. A richiedere l’intervento degli specialisti è stata la necessità di recuperare quattro gattini in grave pericolo.

L’operazione si è rivelata fin da subito particolarmente difficile, richiedendo diverse ore di lavoro e grande perizia tecnica da parte degli operatori. I piccoli felini, infatti, si erano nascosti in punti difficilmente accessibili, complicando le operazioni di estrazione.

Nello specifico, la squadra ha dovuto operare su due fronti distinti all’interno della struttura commerciale:

Nel controsoffitto: tre dei quattro cuccioli si erano rifugiati all’interno della struttura del controsoffitto del capannone.

Nel tubo di scarico: il quarto gattino era rimasto incastrato nell’intercapedine di una tubazione destinata allo scarico delle acque piovane.

Grazie alla professionalità dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato con cautela per non ferire gli animali, tutti i cuccioli sono stati individuati e liberati. Una volta completato il recupero, i gattini sono stati visitati e, fortunatamente, sono risultati in buona salute. Gli animali sono stati quindi affidati ai legittimi proprietari, che hanno potuto così riabbracciare i propri piccoli animali dopo ore di grande apprensione.

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