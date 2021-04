Un incidente stradale è avvenuto lungo la strada statale 130 intorno alle 15 del pomeriggio e ha visto coinvolto un autoarticolato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dalla sede centrale di Viale Marconi con in supporto una AG (Autogru). Arrivati sul luogo dell’incidente, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario, vincolando il pesante mezzo con la gru, per poi entrare a liberare il conducente dalle lamiere e affidarlo alle cure dei sanitari presenti sul posto con un’ambulanza.

La polizia di stato sul posto ha lavorato per garantire la sicurezza delle operazioni di soccorso chiudendo la strada al traffico delle auto.