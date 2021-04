Un busto in marmo del luogotenente di Vittorio Emanuele I, Francesco Maria Magnon, a Santa Teresa di Gallura provoca ‘l’insurrezione’ degli indipendentisti sardi di Irs. La cittadina del Nord Sardegna venne fondata dal re nel 1808 proprio su richiesta del contestato ufficiale sabaudo che ora il Comune vuole omaggiare scontrandosi però con gli attivisti del movimento ‘indipendentzia Repubrica de Sardigna’

“Qualche giorno fa l’amministrazione comunale – rende noto un comunicato degli indipendentisti sardi – ha promosso e presumibilmente autorizzato il posizionamento (in attesa di inaugurazione) di un busto in marmo bianco raffigurante Magnon in alta uniforme con annessa dicitura “…principiò l’opera di progresso in questa remota frontiera del Regno di Sardegna”. Inaccettabile secondo l’Irs che non esita ad affermare: “Sarebbe peggio di arrivare a Fertilia o ad Arborea e trovarsi davanti ad una statua in onore di Benito Mussolini che viene ringraziato dai cittadini in quanto il paese è di fondazione fascista”.