I dati di 533 milioni di utenti di Facebook, provenienti da 106 paesi di tutto il mondo, sono stati rubati da degli hacker. La notizia è stata resa nota dal sito Business Insider.

Come spiega nel video l’esperto del mondo digitale Marco Camisani Calzolari, i dati rubati riguardano “numeri di telefono, nomi completi e indirizzi”.

“Per ora non si parla di Italia” afferma Camisani, “ma potrebbero comunque esserci italiani”.

“Questi dati potrebbero essere usati per fregarci soldi o account o usarli per fishing. Fate attenzione”. Facebook, da quanto si apprende, non avrebbe ancora commentato l’accaduto.