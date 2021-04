Sono aumentati del 55,7% i casi Covid in Sardegna che, nella settimana 31 marzo-6 aprile, raggiungono quota 983 attualmente positivi per 100mila abitanti rispetto agli 871 casi per 100 mila della settimana precedente. Lo rileva la Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio settimnale nel quale evidenzia un peggioramento dei due indicatori.

Cresce la percentuale dei posti letto occupati nelle terapie intensive e negli altri reparti di medicina, rispettivamente al 23% e al 19%, ma la saturazione resta sotto le soglie definitre dal governo.