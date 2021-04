Situazione di disagio stamani al Poliambulatorio di via Michelangelo Pira ad Oristano.

Segnalati ritardi anche di 4 ore rispetto agli orari concordati. “Mio padre ha 87 anni è reduce da un intervento e non può trascorrere tante ore in piedi – racconta una donna commentando la lunga coda – siamo qui da questa mattina alle 9”. Inevitabili anche gli assembramenti, un centinaio di persone sono state costrette ad aspettare all’esterno, in piedi e pure non troppo distanziate. La maggior parte dei vaccinanti ha un’età avanzata, e rappresenta la fascia della popolazione più fragile.

“Mi hanno dato appuntamento per le 12 ma quando siamo arrivati avevano vaccinato solo una decina di persone – sospira rassegnata un’anziana signora mentre trova posto a sedere tra i gradini dell’ingresso principale. Diverse le lamentele da parte dei cittadini che hanno deciso di andarsene senza essersi sottoposti a vaccinazione. Il fatto è stato registrato dalle forze dell’ordine.