Sardegna, vacanze di lusso | Bene yacht e super hotel, ma ai sardi cosa resta?

La Sardegna si conferma sempre più una destinazione d’élite per il turismo internazionale, con la Costa Smeralda che svetta tra le aree più ambite dai viaggiatori alto-spendenti. A certificarlo è il primo rapporto “Tourism and Incoming Watch”, realizzato da Nexi in collaborazione con l’Osservatorio Nazionale del Turismo del Ministero, secondo cui l’Isola ha registrato nel 2024 una spesa complessiva di 275 milioni di euro da parte dei turisti stranieri solo lungo la Costa Smeralda, classificandosi tra le 20 località italiane con il maggior volume d’affari.

L’analisi, basata su oltre 140 milioni di transazioni con carte estere tra il 2022 e il 2024, evidenzia una crescita complessiva della spesa turistica in Italia, salita a 20,9 miliardi di euro (+37,9% in due anni). All’interno di questo boom, la Sardegna si distingue per l’elevata capacità di spesa media dei visitatori stranieri, soprattutto nei mesi estivi, ma con una domanda sempre più destagionalizzata.

A guidare i flussi turistici verso l’isola sono principalmente viaggiatori provenienti dal Nord America, Europa Occidentale e soprattutto dalla penisola Araba, con i turisti provenienti da Arabia Saudita ed Emirati Arabi a dominare per spesa media: oltre 900 euro per carta, più del doppio della media nazionale (411 euro). Le categorie di consumo più significative restano ristorazione (30%) e ospitalità (28%), seguite da moda, gioielli e accessori, che attraggono soprattutto i viaggiatori del Medio Oriente e del Sud-Est Asiatico.

A rafforzare la posizione dell’Isola nel panorama del turismo di lusso è anche il recente studio di Demoskopika, che inserisce la Sardegna tra le 5 regioni italiane della categoria “Vip Diamond” nell’Elite Index, dietro solo a Lazio, Campania e Lombardia. Con 571.120 presenze negli hotel a 5 stelle e 5 stelle lusso nel 2024, e un fatturato pari a 338,3 milioni di euro, la Sardegna copre il 20,4% della spesa alberghiera complessiva legata al segmento luxury.

L’offerta alberghiera dell’Isola è una delle più ricche d’Italia, con 45 hotel di fascia alta e oltre 9.200 posti letto, pari all’8,2% dell’intera offerta alberghiera regionale: il valore più alto a livello nazionale. A fare la differenza, però, è la qualità dei servizi: dalle spa di livello internazionale agli elicotteri per trasferimenti privati, fino agli yacht charter personalizzati per una vacanza su misura.

E qui veniamo alla cronaca rosa delle ultime settimane. Abbiamo visto Paris Hilton mostrare i suoi scatti in yacht nel mare di Gallura ai suoi quasi 27 milioni di follower, così come hanno fatto il giro del mondo gli aperitivi di “Buffy l’ammazzavampiri” nella costa sud, ma soprattutto l’arrivo di Michael Jordan in Costa Smeralda con il suo jet privato da 70 milioni di euro. Nomi importanti che creano risonanza mediatica, ma su cui la Sardegna deve ancora imparare a capitalizzare.

L’Isola mostrata da Hilton e Buffy non è “reale”, ma un costrutto elittario che da anni continua a far percepire la Sardegna come una meta adatta, per lo più, a una nicchia di spendaccioni. Il sogno ripetuto più volte dalla politica isolana di una stagione turistica più lunga, di coprire quei “mesi di spalla” invernali, di portare i visitatori anche all’interno e non solo sulla costa, sembra destinato a rimanere un mero slogan elettorale.

La Sardegna può vantare tante tipologie di turismo, favorite da una varietà di paesaggio unica e da una storia che copre millenni. Ma se il turismo di lusso continua a far registrare numeri importanti, sul turismo culturale ed esperienziale ancora si arranca, complici le carenze nei trasporti e nelle strutture di fascia medio-bassa.

Insomma, l’offerta turistica oggi più che avere una vasta scelta ha una divisione in fasce, in categorie di Serie A, B o C. Più la categoria è alta, però, meno la ricchezza generata è distribuita. Quindi generare 10 in Serie A, ha una ricaduta decisamente inferiore rispetto al generare 10 in Serie B. E questo comporta una cosa: della presenza di Paris Hilton e Michael Jordan, ai sardi, in tasca resta poco.

