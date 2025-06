La settimana di Cagliaripad, le principali notizie in Sardegna

Dalla politica al nuovo Cagliari presentato da Giulini, ma anche le tante presenze vip nell'Isola: ecco cosa è successo questa settimana in Sardegna

Riviviamo insieme le principali news della settimana su Cagliaripad.

Regione. Bordate del vice premier Antonio Tajani contro la governatrice Alessandra Todde. Il leader di Forza Italia è arrivato in Sardegna questo sabato per un evento del partito a Budoni, dove dal palco ha attaccato la governatrice per il caso decadenza. Pronta la replica dei 5 Stelle.

Ma a preoccupare di più in Sardegna è il pericolo della Dermatite Nodulare bovina, l’ennesima malattia che sta colpendo l’Isola dopo la lingua blu e la peste suina. Gli assessori Bartolazzi e Satta hanno fatto il punto, garantendo che la situazione epidemiologica è sotto controllo e assicurando aiuti agli allevatori.

Cagliari. Polemica sui parcheggi a pagamento al Poetto. A lanciare l’allarme è Adiconsum, che spiega come una giornata possa arrivare a costare anche 120 euro. All’attacco anche il centrodestra, con Alessandro Serra di Forza Italia che definisce le nuove tariffe “un salasso”.

Intanto in città è allarme per le auto vandalizzate nella notte. Diversi episodi di finestrini rotti si segnalano soprattutto nel Quartiere del Sole e a Stampace.

Cronaca. Drammatico incidente in moto a Cabras, dove mercoledì sera è morto il 42enne Marco Poddi, panettiere molto conosciuto in paese.

Non si ferma la morsa degli incendi, con alcuni dei roghi più devastanti registrati a Nurri e Ozieri. A Pula arrestato un piromane.

Sport. Conferenza stampa fiume del presidente del Cagliari Tommaso Giulini, che traccia le linee del nuovo progetto tecnico e fa un bilancio della stagione appena trascorsa. Intanto è ufficiale il nuovo ds Angelozzi.

Tegola per la nazionale di atletica, con Lorenzo Patta che si è infortunato al debutto nella Coppa Europa di Madrid. Intanto a Oristano c’è attesa per il debutto di Alessia Orro in maglia Fenerbahce proprio sull’Isola.

Spettacolo. L’estate vip della Sardegna continua. Questa settimana sull’Isola sono sbarcate Paris Hilton e Sarah Michelle Gellar, la “Buffy ammazzavampiri” dell’iconica serie tv. Con loro anche i vip nostrani, come Elisabetta Canalis in vacanza ad Alghero e la coppia (?) Fedez-Clara.

