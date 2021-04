Aveva 96 anni ed era un sopravvissuto dei campi di sterminio di Buchenwald. Mario Gesuino Paba si è spento nella sua casa di Torino a causa di un arresto cardiaco. La camera ardente è stata allestita a Torino in Corso Bramante.

Nato ad Aritzo nel 1924, Gesuino è stato uno spettatore in prima persona delle atrocità di vari campi di concentramento. Ha visto la morte in faccia ma è riuscito a scappare dall’orrore della camera a gas. È stato poi ingegnere, prima in Argentina e poi a Torino, prima di arruolarsi nell’Arma. La salma rientrerà in Sardegna e i funerali si svolgeranno sabato 17 aprile alle 12.30 nella chiesa di San Michele Arcangelo ad Aritzo.