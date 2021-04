Programmata per la mattinata di venerdì 16 aprile la disinfestazione contro gli scarafaggi in diverse vie di Cagliari. Gli operatori saranno a lavoro dalle 8:00 in corrispondenza dei pozzetti d’ispezione fognaria stradali.

Le strade interessate dall’intervento:

dalle ore 8 le vie Tel Aviv, Galvani, Belgrado, Bruxelles, San Marino, Helsinki, L’Aja, Cettigne, Atene, Bucarest, Costantinopoli (tra le vie Belgrado e Atene);

dalle ore 8,30 via Dante.

Prescrizioni per i residenti: