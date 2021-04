Intervento dei Vigili del fuoco di Olbia del fuoco intorno alle 07:45 in via Galvani per l’incendio di un’autovettura.

Il pronto intervento dei pompieri ha permesso di estinguere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Sono in fase di accertamento le cause scatenanti del rogo. Non si segnalano feriti.