Ieri sera i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Carbonia (Su) insieme a ai colleghi di Tratalias, durante un normale servizio di controllo a San Giovanni Suergiu, hanno fermato una Citroen Berlingo e hanno arresto, in flagranza di reato un pescatore 38enne di Calasetta domiciliato a Sant’Antioco, già gravato da precedenti denunce, in quanto indiziato del reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I carabinieri hanno intimato l’alt all’uomo mentre percorreva la Provinciale 77, all’altezza dell’ex Azienda Agraria Inps. Sottoposto a controllo e a perquisizione dell’auto, il 38enne è stato trovato in possesso di 408 grammi di marijuana contenuta in una busta nascosta nell’abitacolo. Il pescatore, al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria è stato posto ai domiciliari dal pm di turno in attesa dell’udienza di convalida.