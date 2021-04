Per prevenire la diffusione di scarafaggi, nella mattinata di lunedì 19 aprile 2021 sono previste disinfestazioni in diverse zone della città. Interessate in particolare le pertinenze pubbliche in corrispondenza dei pozzetti delle seguenti strade:

dalle ore 8,30 – vie Adige, Tevere, Arno, Ticino, Piave, Volturno e Tagliamento, vico III Sant’Avendrace, vie Isonzo, Livenza, Tirso, Flumendosa, Temo, Coghinas, Rio Massari e Santa Gilla (tra le vie Po e Flumendosa);

dalle ore 9,30 – vie Salvator Rosa (fronte scuola secondaria di primo grado), Chiabrera (prossimità civico 22), Conte Biancamano (prossimità civico 14), Nebida (prossimità civici 12-18), Bosco Cappuccio (fronte tabacchino), La Somme e Carnia. È fatto assoluto divieto di: danneggiare o sottrarre postazioni di distribuzione del prodotto utilizzato;

toccare, manomettere od asportare il prodotto utilizzato;

introdurre animali domestici liberi e/o sprovvisti di museruola;

abbandonare qualsiasi rifiuto lungo il perimetro delle strade all’interno delle aree pubbliche o private interessate dall’intervento.