Intorno alle 13:30 i Vigili del Fuoco del comando sono intervenuti per l’incendio di un camper situato all’interno di un cortile privato a Maracalagonis.

Sul posto sono intervenute alcune squadre di pronto intervento inviate dalla Sala operativa 115, che stanno operando per spegnere l’incendio e per evitare il propagarsi delle fiamme alle strutture adiacenti.

Sul posto la squadra “2A” con APS e il supporto di un’autobotte e un’automezzo dotato di modulo antincendio, per un totale di tre automezzi e sette operatori. L’incendio è al momento sotto controllo, pertanto è stata avviata la fase di bonifica e di messa in sicurezza. Tra le fiamme e parti restanti del camper è stata localizzata, raffreddata e messa in sicurezza una bombola di GPL. Al termine delle operazioni i Vigili del Fuoco avvieranno gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

Non risultano persone coinvolte.

Alcune foto:

