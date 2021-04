Il sindaco di Sassari, Nanni Campus, ha firmato oggi una nuova ordinanza con alcune precisazioni sulla normativa in vigore e una rettifica. Il provvedimento specifica che gli esercenti che svolgono come attività prevalente il commercio di bevande, l’asporto è consentito fino alle 22. Nel dispositivo precedente era erroneamente indicato le 18 come orario limite per l’asporto.

L’atto chiarisce anche ulteriormente il contenuto di alcune misure anti-contagio disposte con il DPCM 2 marzo 2021 e richiamate nell’ordinanza 23 del 10 aprile. L’obbligo per chi viaggia in auto private di indossare le mascherine e le distanze da osservare non si applicano a chi fa parte dello stesso nucleo familiare o ai conviventi. Inoltre per svolgere attività motoria, lo spostamento è consentito all’interno del quartiere di residenza, ovvero per percorrere la distanza necessaria a raggiungere il parco urbano più vicino.