A Oliena anche la seconda fase è andata bene. Lo rende noto il l’Amministrazione comunale, che precisa “Con la somministrazione della seconda dose sono stati vaccinati circa 400 ultraottantenni del paese. Un’operazione riservata agli over 80 conclusa con grande soddisfazione dall’amministrazione comunale impegnata in prima linea assieme a professionisti e tanti volontari”.

“Oggi abbiamo assistito all’ennesima prova di senso civico da parte dei nostri anziani, che con grande pazienza hanno atteso il loro turno. Sono stati somministrati in una sola giornata circa 400 vaccini. Un numero piuttosto importante che ci rende orgogliosi dei nostri anziani”, dice il sindaco di Oliena Bastiano Congiu.

La riuscita della giornata senza particolari problemi si deve alla sinergia messa in campo da tanta gente, sforzi precisi a ridurre al minimo i disagi degli anziani.

“Un ringraziamento importante dobbiamo farlo a tutte le persone che hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento: l’ASSL di Nuoro per il coordinamento; il personale sanitario per la grande professionalità e umanità dimostrata; l’ASO e i Barracelli per il preziosissimo supporto; le società sportive olianesi per aver messo a disposizione le loro sedi; l’Istituto Comprensivo e la Biblioteca Comunale per l’attrezzatura per l’allestimento; il responsabile dell’area tecnica del comune Ingegner Ivan Ghisu e i vigili urbani”, ha sottolineato invece l’assessore ai Servizi sociali Lara Serra.

Ora il sindaco chiede a gran voce che ognuno faccia la sua parte fino in fondo per non tradire le attese della popolazione. “Il nostro auspicio è che la stessa disponibilità ci venga data da parte della Asl nel cercare di risolvere quanto prima il problema dei medici di base, che in questo momento è in cima ai nostri pensieri e a quelli di moltissimi cittadini”, ha concludo il sindaco Bastiano Congiu, “purtroppo per ora possiamo registrare solo promesse e poco altro”.