I gruppi di opposizione in Consiglio regionale, hanno depositato una mozione in cui si chiede che il presidente della Regione si presenti in Aula, “l’unica sede istituzionale consona, per riferire sull’annunciata revoca degli incarichi fiduciari di natura politica e dirigenziale nelle amministrazioni regionali, in particolare qualora nei prossimi giorni non si dovessero concretizzare gli atti annunciati“.

Il documento “impegna il presidente della Regione a riferire in Consiglio regionale, durante una seduta appositamente convocata entro il 1 maggio, sui fatti avvenuti a Sardara il 7 aprile“.

Le forze dell’opposizione chiedono che “quali siano le azioni urgenti che si vogliono adottare per la tutela della credibilità della Regione Sardegna e dell’immagine dell’Isola come meta turistica e su come si vorrà porre rimedio ai danni economici e di reputazione causati dal pranzo, ormai famigerato anche a livello nazionale“.

