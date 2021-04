Proseguono gli interventi di ammodernamento a servizio della galleria ‘Beruilles’, lungo la strada statale 131 “Diramazione Centrale Nuorese”, a Budoni, in provincia di Sassari.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, da mercoledì 21 aprile e fino a domenica 2 maggio, sarà in vigore il restringimento della carreggia in direzione Nuoro, con la deviazione del traffico lungo la carreggiata opposta.

Gli interventi sono propedeutici alle attività di adeguamento impiantistico e strutturale della galleria e seguono quelli di sostituzione degli impianti di illuminazione, completati a marzo 2021 nell’ambito del Piano di Anas per l’istallazione delle nuove lampade a LED nella rete stradale di competenza del nord Sardegna. Il programma, del valore complessivo di oltre 3 milioni di euro, consentirà un risparmio energetico di circa il 30% e l’incremento degli standard di sicurezza per l’utenza stradale attraverso una migliore illuminazione sia delle gallerie sia dei tratti all’aperto.