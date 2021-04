Un giovane di 24 anni è stato fermato nella notte a Sassari in relazione all’omicidio di Antonio Fara, 47 anni, il cui corpo è stato ritrovato ieri all’interno dell’appartamento in cui viveva da solo, in via Livorno.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane è stato suo ospite, ma dal momento del ritrovamento del cadavere aveva fatto perdere le sue tracce.