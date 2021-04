Aumentano leggermente, nel breve termine, i contagi da coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 10.404 nuovi positivi, secondo i dati del ministero della Salute, contro gli 8.444 di lunedì 26 (ma con circa 150mila tamponi in più effettuati – il doppio – tra molecolari e antigenici).

Le vittime registrate in un giorno sono 373, mentre ieri erano state 301. Il tasso di positività si attesta al 3,4% (-2,4% rispetto a lunedì).

Calano di 101 unità rispetto i ricoveri in terapia intensiva, con 177 nuovi ingressi e cala anche il numero di degenti nei reparti non intensivi (323 ricoverati in meno).