Cagliari, incubo furti nelle auto: altro episodio in città, arrestato un 57enne

Ancora un episodio di furto su un’auto in sosta a Cagliari. Un uomo di 57 anni è stato arrestato dopo essere stato sorpreso mentre cercava di manomettere una vettura per poter accedere all’interno.

Il fatto

L’episodio si è verificato nella serata di ieri in via Is Cornalias, dove i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari, impegnati in un normale servizio di pattugliamento, hanno notato il comportamento sospetto dell’uomo nei pressi di un veicolo parcheggiato.

L’intervento immediato ha consentito di bloccare l’azione prima che venisse portata a termine e di procedere al controllo del soggetto, già noto alle forze dell’ordine.

Durante la perquisizione personale, il 57enne è stato trovato in possesso di una pinza e altri attrezzi utilizzati per forzare serrature, subito sequestrati dai militari.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del giudizio con rito direttissimo, previsto per la mattinata odierna su disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Allarme

Si tratta dell’ennesimo episodio in città che riguarda questa specifica tipologia di furto. Soltanto nelle ultime settimane sono diversi i casi che hanno visto il pronto intervento dei Carabinieri per fermare i ladri. Lo scorso 27 marzo un 30enne algerino è stato arrestato per la seconda volta in pochi giorni, dopo essere stato sorpreso in centro.

Ancora, nella notte tra il 7 e l’8 aprile un altro intervento dei Carabinieri in viale Sant’Avendrace, dove è stato fermato un 53enne. E poi nuovamente nella notte tra 18 e 19 aprile un 46enne algerino è stato pizzicato dai militari mentre rovistava in un’auto.

I furti nelle auto non sono certo un fenomeno nuovo, ma la tipologia di reato sembra ripetersi con particolare frequenza nell’ultimo periodo. Le forze dell’ordine proseguono con l’attività di monitoraggio, ma in città cresce la preoccupazione.

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