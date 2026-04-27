Torres, i tifosi non ci stanno: “Vis Pesaro-Samb da ufficio inchieste”

È un finale di stagione carico di tensione quello che coinvolge la Torres, travolta non solo dalla sconfitta 3-1 contro l’Arezzo, ma anche dalle polemiche per quanto accaduto in contemporanea tra Vis Pesaro e Sambenedettese.

Il finale incredibile a Pesaro

Mentre i rossoblù cadevano 3-1 contro l’Arezzo, risultato che ha sancito la promozione dei toscani in Serie B, a Pesaro andava in scena una rimonta che ha dell’incredibile. La Sambenedettese, sotto 2-1 al 96’, sembrava ormai destinata ai playout. Invece, nel giro di pochi minuti, è successo tutto: pareggio al 98’ e gol vittoria al 99’, un uno-due che ha ribaltato la partita e garantito ai marchigiani una salvezza insperata in Serie C.

Classifica ribaltata e Torres ai playout

Grazie a questo risultato, la Sambenedettese ha raggiunto quota 37 punti, superando la Torres ferma a 36 e conquistando la permanenza diretta nella categoria. Per i sassaresi, invece, si aprono le porte dei playout contro il Bra, con il rischio concreto della retrocessione.

Esplode la rabbia dei tifosi

Il finale ha scatenato un’ondata di polemiche, soprattutto sui social. Tra i tifosi della Torres si moltiplicano i commenti durissimi, con accuse e sospetti: “Gara da ufficio inchieste” è una delle frasi più ricorrenti. Anche tra i sostenitori della Vis Pesaro non mancano le proteste, amplificate dal fatto che si trattava di un derby molto sentito.

Sotto accusa in particolare alcune azioni decisive, tra cui il gol del 2-2, ritenuto da molti l’evidenza di un qualcosa da chiarire. “Il portiere che para senza mani è una novità assoluta” si legge nei commenti agli highlights pubblicati dal canale Youtube della Serie C. E ancora: “Incredibile il 2-2, il portiere si tuffa senza mani, tipo foca”, “Il portiere in occasione del 2-2 non ha nemmeno mosso le braccia, avrebbe tranquillamente parato il tiro”.

Al momento, però, si tratta solo di reazioni dei tifosi: in assenza di riscontri ufficiali su eventuali irregolarità, ciò che è accaduto resta solo un fatto di campo. Intanto, per la Torres c’è l’amarezza di una stagione che si complica ulteriormente. Ora testa ai playout per salvare la categoria.

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