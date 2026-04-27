Cagliari, deposito di droga in pieno centro: sequestrati 11kg tra hashish e marijuana

Un’operazione della Polizia di Stato ha portato all’arresto di una coppia di giovani, di 27 e 23 anni, nel cuore di Cagliari, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato condotto dagli agenti del Gruppo “Falchi” della Squadra Mobile della Questura, impegnati in servizi mirati di controllo del territorio per contrastare lo spaccio nelle zone più frequentate della città.

Durante un’attività di osservazione tra piazza del Carmine e vico Malta, i poliziotti hanno notato i due giovani assumere atteggiamenti sospetti. Alla vista degli agenti, la coppia ha tentato di disfarsi di alcune chiavi, gesto che ha fatto scattare il controllo immediato.

La scoperta

Le chiavi hanno condotto gli investigatori a un’abitazione nella disponibilità degli indagati, dove è stato scoperto un vero e proprio deposito di sostanze stupefacenti. All’interno sono stati sequestrati circa 8,6 chilogrammi di hashish e 2,4 chilogrammi di marijuana, oltre a strumenti per il confezionamento e la pesatura e 645 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Secondo quanto emerso, la droga era destinata ad alimentare il mercato dello spaccio nel quartiere Marina, area particolarmente frequentata durante la movida serale e notturna.

Al termine delle operazioni, i due giovani sono stati arrestati in flagranza di reato e trasferiti presso la Casa circondariale di Uta, dove restano a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

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